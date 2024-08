Berhami: "Partire bene con un nuovo ciclo aiuta tanto, ma il Milan ha invece fatto tutto il contrario"

Nel post partita di Parma-Milan, l'ex calciatore Valon Behrami ha commentato la deludente prestazione della formazione di Paulo Fonseca, che non iniziava così male il campionato dalla stagione 2011/2012. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

“Quando parti con un nuovo ciclo partire bene aiuta tanto, aiuta nella fiducia e nella tranquillità del lavoro. Il Milan invece ha fatto tutto il contrario, pareggio in rimonta contro il Torino e oggi una gara che nel primo tempo doveva concludersi in modo diverso per quelle che sono state le occasioni del Parma. Una reazione ad inizio secondo dove si intravedeva qualcosa di quello che vuole Fonseca, è bastato un contropiede per poi vanificare tutto il lavoro fatto. La cosa preoccupante è che i concetti vengono mesi, sulla fase difensiva c’è molto da registrare”.

IL TABELLINO DI PARMA-MILAN

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estevez (30' st Cyprien), Bernabé; Man (30' st Almqvist), Sohm (14' st Cancellieri), Mihaila (25' st Del Prato); Bonny. Allenatore: Pecchia

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (22' st Emerson Royal), Pavlovic, Tomori, Hernandez; Musah (22' st Fofana), Reijnders; Pulisic (41' st Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao; Okafor (41' st Jovic). Allenatore: Fonseca

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 2' Man (P), 21' st Pulisic (M), 32' st Cancellieri (P)

Ammoniti: Pavlovic (M), Emerson Royal, Loftus-Cheek (M)