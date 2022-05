Berlusconi: "Che emozione rivedere lo scudetto sulla maglia del Milan, la squadra italiana più prestigiosa"

MilanNews.it

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, ha fatto i complimenti ai rossoneri per lo scudetto vinto con un post sui social. Berlusconi ha scritto: “Questa sera il mio cuore esulta come quello di ogni tifoso rossonero. È una profonda emozione rivedere lo scudetto sulle maglie del Milan. La squadra italiana che ha più prestigio nel mondo, una squadra che mi ha dato tanto, che mi ha permesso di essere il presidente di Club che ha vinto di più nella storia del calcio. Ho seguito il Milan fin da bambino, quando mio padre mi conduceva allo stadio a gioire e soffrire con la squadra, ma da milanese voglio fare i complimenti anche all’Inter, che ha giocato in grande campionato e si è battuta fino in fondo con determinazione e qualità”.