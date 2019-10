Berlusconi: "Il Milan è la squadra del cuore e spero che questa fase possa finire presto"

Intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica, il leader di Forza Italia ed ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

La domenica guarda il Milan o il Monza? «Il Monza di solito gioca il sabato, quindi lo guardo il sabato; dopo poche partite gioca già molto bene, abbiamo rinnovato il campo di allenamento, lo Stadio, abbiamo moltiplicato cinque volte il pubblico precedente che guardava il Monza e siamo primi in classifica addirittura con sette punti di distacco dalla seconda squadra. Il Milan è la squadra del cuore, ovviamente in questo momento non passa una fase molto felice e quindi faccio al Milan tutti gli auguri più affettuosi affinché questa fase possa finire presto e possa ritornare a vincere come nei 30 anni della nostra gestione».