Berlusconi: "Mi dispiace per Suso, il Milan non doveva cederlo"

Al termine della partita fra Monza e Lecco, terminata 4-0, lo storico ex presidente rossonero Silvio Berlusconi ha parlato così del mercato di gennaio del Milan: "È giusto che non siamo andati oltre il 4-0, io ho sgridati i giocatori del Milan quando hanno fatto il 6-0 con l'Inter, non si può umiliare la squadra avversaria, non è sportivo. Mi dispiace di Suso, il Milan non doveva cederlo. Io non ho saputo in tempo che veniva ceduto, se no non l'avremmo lasciato scappare. Vediamo se si può recuperare qualcosa".