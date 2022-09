Berlusconi su RedBird: "La guardo con rispetto e, da milanista, spero che porti il Milan a grandi successi"

MilanNews.it

Silvio Berlusconi, patron del Monza, si è così espresso a Telelombardia sulla nuova proprietà del Milan: "Sono stato tifoso del Milan per tutta la vita e lo sono anche adesso: il Milan mi è sempre nel cuore. Oggi mi occupo del Monza, con nostalgia per il passato, però evidenti ragioni mi inducono dall’astenermi dall’entrare nelle vicende societarie del Milan. Guardo con grande rispetto alla nuova proprietà e da milanista non posso che sperare che possa condurre il Milan a nuovi grandi successi".