Bertini: "Giallo per sputi in terra? Non applicabile, in questa stagione ci sono anche molti insetti"

Paolo Bertini, ex arbitro, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha detto la sua sull'ipotesi di giallo in caso di sputi dei giocatori: "Mi risulta difficile credere che un giocatore, nel pieno dello sforzo agonistico, non abbia la necessità di sputare. In queste stagioni ci sono molti insetti in giro e spesso questi insetti vanno a finire esattamente nelle vie respiratorie dei giocatori e lo sputo diventa una cosa necessaria. Non so quanto può essere applicabile. Ovviamente l'arbitro avrà il buon senso di capire questo discrimine".