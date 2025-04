Bertini: "La finale di Coppa Italia si gioca sulle motivazioni"

vedi letture

Intervenuta sulle frequenze di Radio Serie A, la giornalista Monica Bertini ha parlato della finale di Coppa Italia che si disputerà il prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma tra Milan e Bologna:

"Sarà una finale inedita perché non si è mai giocato un Milan-Bologna. Il Bologna è solo la seconda volta che approda in finale, la prima 51 anni fa e in quel caso vinse la competizione. Sappiamo bene quanto le motivazioni possano fare la differenza. Ecco il Bologna ne ha tante perché tornare ad un trofeo dopo tanti anni sarebbe incredibile, e le motivazioni Vincenzo Italiano sono altissime considerando che lui di finali ne ha già disputate e perse 3. E al Bologna manca da davvero troppo tempo un trofeo nella bacheca.

Però, a livello di motivazioni, ne ha tantissime il Milan, perché in una stagione intesa come campionato. Cioè in un campionato con grandi difficoltà, delusioni, con una posizione di classifica deludente, fuori da tutto, rimane comunque una porta aperta che può portare il Diavolo in Europa. Quella porta si affaccia sull'Europa League ma deve passare per quel 14 maggio".