Besiktas, bufera su Boateng dopo il cambio. Lui si difende: "Non ho gettato la maglia"

Scoppia subito una bufera in casa Besiktas alla ripresa del campionato turco. Kevin-Prince Boateng, arrivato a gennaio in prestito dalla Fiorentina, ha scatenato infatti numerose polemiche per aver lanciato a terra la sua maglia poco dopo la sostituzione, un gesto simile a quello di Balotelli dopo Inter-Barcellona, ma apparentemente con un significato diverso. A spiegare le ragioni del gesto che ha infastidito molti tifosi del Besiktas (la squadra era sotto di due reti) ci ha pensato infatti lo stesso ex centrocampista rossonero sul proprio profilo Twitter: "Non avrei mai mancato di rispetto al club gettando a terra la maglia del Besiktas. Dopo aver lasciato il terreno di gioco ho provato a togliermi la maglia e lanciarla verso il nostro membro dello staff in panchina. Non ho neanche avuto un atteggiamento irriverente nei confronti di questa maglia e nei confronti del club. Mi dispiace se è stato percepito questo all'esterno".