Betting, con l'emergenza Coronavirus subita una perdita di 2.5 miliardi di euro

Tra i settori a rischio per l'emergenza Coronavirus, senza dubbio, figura quello del betting. Secondo quanto riporta Agipronews, lo scorso anno tra aprile, maggio e metà giugno sono stati incassati 2,5 miliardi. Incassi che quest'anno, a causa dello stop dello sport, non ci sono stati e che rischiano di non esserci neanche in estate. La sospensione di quasi tutti gli eventi sportivi ha causato anche un crollo della spesa dell’online: giocati - secondo i dati degli operatori elaborati da Agipronews - 20,9 milioni, con un calo del 57,6% rispetto allo scorso mese. Sommando i numeri, da marzo ad aprile i soldi spese nelle scommesse hanno registrato un calo del -72,2% (a marzo era stata di 75,3 milioni).