Bezzi: "Allegri deve puntare ancora su Gimenez. Poi a gennaio si tireranno le somme"
Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha parlato così di Santiago Gimenez, attaccante del Milan che sta trovando parecchie difficoltà in questa prima parte di stagione: "E' tornato ad agosto ma era già con le valigie in mano. Ritengo che il Milan debba puntare su di lui in questa fase di stagione, perché soluzioni Allegri ora non ne ha. Pulisic è assente, Leao ha fatto abbastanza bene ma nell'ultima partita meno.
Allegri deve puntarci, cercare di metterlo nella condizione di fare bene perché ne ha assolutamente bisogno. Poi a gennaio si tireranno le somme. Se perde il giocatore credibilità, è un danno economico poi e sarà difficile piazzarlo".
