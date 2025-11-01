Milan Club Old Clan: "Biglietti settore ospiti, con la trasferta di Parma di è toccato il fondo"

Il Milan Club Old Clan, con un post sul proprio profilo Instagram, denuncia modalità di vendita per i biglietti della trasferta di Parma, a detta loro, rivedibili:

"Siamo alle solite. Non facciamo in tempo a festeggiare il ritorno ad una parvenza di normalità a San Siro (pur con mille riserve) che subito abbiamo a che fare col problema delle trasferte e della scandalosa gestione dei biglietti. Da inizio anno la distribuzione avviene tramite portali e consente l’acquisto singolo senza alcun tipo di prelazione. Con la trasferta di Parma, però, si è toccato il fondo. Non solo il sistema resta quello ma l’acquisto deve essere fatto in ricevitoria senza obbligo di tessera del tifoso con un massimo di 4 biglietti a testa. La vendita parte alle 15 di lunedì prossimo e vi immaginate come una persona possa lasciare il lavoro per andare a comprarsi il biglietto….. Non solo, senza tessera chiunque può acquistarlo e quindi l’assist per il bagarinaggio sembra clamoroso. Finora è stato garantito alla squadra un sostegno totale anche in presenza di queste regole (vedi Udine, dove anche gli avversari si sono complimentati). Giocatori e allenatore reclamano i tifosi anche in trasferta e ne celebrano l’importanza.

Chi dovrebbe difendere la propria tifoseria e farsi portatrice di sacrosante istanze (quote per i club e meritocrazia per chi segue ovunque la squadra) invece latita o almeno non ottiene risultati. Sono poi gli stessi che caldeggiano la disputa di una partita in Australia contro ogni criterio tecnico e ambientale. Chi tiene veramente a noi lo dimostri coi fatti e non con dichiarazioni di facciata. A queste condizioni sarà impossibile andare avanti con conseguente perdita del sostegno ai ragazzi. Un autogol clamoroso, i cui responsabili saranno facilmente individuabili".