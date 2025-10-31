probabile formazione Verso Milan-Roma: tanti dubbi. Uno riguarda Leao

MILAN (3-5-2)

16 Maignan

5 De Winter 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 4 Ricci 33 Bartesaghi

10 Leao 18 Nkunku

Allenatore: Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella; 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupiñan; 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek.

Indisponibili: Pulisic, Rabiot, Tomori, Gimenez

Squalificati: -

Diffidati: -

Ballottaggi: Leao-Nkunku-Loftus-Cheek (50-35-15); Loftus-Cheek-Ricci (40-60); Bartesaghi-Estupinan (60-40)

LE ULTIME NOTIZIE

Dopo due pareggi consecutivi, il Milan vuole tentare di agguantare la Roma in testa alla classifica (Napoli permettendo) nello scontro diretto a San Siro. Per l’occasione, Allegri recupererà Estupinan e Jashari, anche se lo svizzero difficilmente potrà entrare in campo. Condizioni non perfette per Gimenez e Tomori, che dovrebbero saltare il match, così come pare complicato che il tecnico possa rischiare Pulisic già contro i giallorossi considerando che, fino ad oggi, si è sempre allenato a parte. L’undici titolare, di fatto, è obbligato: Maignan in porta, De Winter, Gabbia e Pavlovic in difesa, a centrocampo da destra verso sinistra Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci e Bartesaghi con l’inedita coppia Loftus-Cheek e Nkunku davanti. Allegri deciderà nella rifinitura di domani se schierare Leao dal primo minuto in coppia con Nkunku spostando Loftus-Cheek a centrocampo, ma a quel punto non avrebbe alternative offensive in panchina, oppure tenere il portoghese a gara in corso.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Stadio San Siro

ore: 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Dei Giudici - Rossi C.

Quarto uomo: Marchetti

Var: Di Paolo

Avar: Di Bello