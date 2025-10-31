Mirante: "Maignan professionista incredibile, come lui ne ho visti pochi in carriera"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere di Milan e Roma, Antonio Mirante, ha parlato così della prossima sfida tra rossoneri e giallorossi a San Siro: "Vedo molto bene i rossoneri, solidi e di nuovo compatti. Certo, le assenze di Rabiot e Pulisic pesano. Spero possano responsabilizzare ancor di più Leao: è un campione, può decidere la partita da solo. Rafa è un ragazzo solare, sempre sorridente e con colpi da campione. A volte, soprattutto da fuori, può dare l’idea di essere un ragazzino. Invece è maturato molto. Adesso riesce a stare molto più dentro alla gara”.

Mirante ha poi parlato anche di Mike Maignan e di Christian Pulisic: "Maignan? Ricordo un professionista incredibile, come lui ne ho visti pochi in vent’anni di carriera. Maniacale, attento a tutto, quasi ossessivo. Io ero un 'vecchietto', eppure ho imparato tanto da lui che invece era un ragazzo. È straordinario e mi creda, era già leader del gruppo anche senza fascia. Ora da capitano lo sarà ancor di più. Chi mi ha colpito di più al Milan? Molti, ma su tutti direi Pulisic. Mi aspettavo un giocatore forte, quello sì, invece arrivò un ragazzo che aveva anche un’intelligenza calcistica fuori dal comune. Nessuno è come lui in Serie A. Sa fare le due fasi divinamente. Peccato non vederlo domenica a San Siro”.

