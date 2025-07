Bianchin sul ruolo di Modric: "Giocherà davanti alla difesa: è lì che lo vede Allegri, più che decentrato"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul ruolo di Luka Modric nel Milan: "La professionalità di Modric non è certo da scoprire nel 2025: giocatore serissimo, da sempre innamorato del Milan. E amante della precisione: "Da bambino ero ordinatissimo - ha scritto nell'autobiografia 'A modo mio' -. Mi piace che tutto sia al suo posto. Gli oggetti devono avere ciascuno la propria collocazione. Quando torno a casa, noto immediatamente se qualcosa è stato spostato e si trova dove non dovrebbe". Con il nuovo Milan di Allegri, funzionerà più o meno allo stesso modo, solo che starà a lui tenere la squadra in ordine, probabilmente giocando davanti alla difesa: è lì che lo vede Allegri, più che decentrato sul centro-destra o sul centro-sinistra.

I numeri dell’ultima stagione dicono tutto. Modric in Liga ha giocato 35 partite, di cui 17 da titolare. Ne ha aggiunte 14 di Champions, 5 di Coppa del Re, poi la Supercoppa europea, la Supercoppa di Spagna, l’Intercontinentale Fifa di dicembre contro il Pachuca e ora tre partite al Mondiale per club. Una clamorosa stagione da 60 partite a quasi quarant’anni, con il tassametro che corre e potrebbe arrivare a 64. Stanco? Non così tanto, se il Milan chiama".