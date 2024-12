Bianchin: "Theo non si trova a suo agio in questo Milan. Le sue persone di riferimento erano Diaz, Maldini e Castillejo..."

Intervenuto al podcast della Gazzetta dello Sport, il giornalista della Rosea Luca Bianchin ha parlato così di Theo Hernandez che in questa stagione non sta rendendo ai suoi livelli: "Sicuramente può esserci qualcosa di tattico, con Fonseca che gli meno discese in avanti per mantenere un certo equilibrio nella squadra, ma credo più che altro che lui non si senta a suo agio in questo Milan. Le sue persone di riferimento sono sempre state Brahim Diaz, Paolo Maldini e Samu Castillejo e ora non c'è più nessuno dei tre. E' chiaro quindi che deve reinventarsi e non sono sicuro che lo faccia. E dico una cosa forte: Gabbia capitano può essere una soluzione perchè credo che ci siano possibilità non basse che l'anno prossimo al Milan non ci siano più il capitano e il vice-capitano di questa stagione.

In questo momento le discussioni per il rinnovo di capitan Calabria sono chiuse perchè non hanno trovato un accordo. Vedremo se ci riproveranno, ma in questo momento sono chiuse. Theo è uno dei pezzi pregiati sul mercato, è il vice-capitano. Secondo me se c'è un momento in potrebbe arrivare un'offerta interessante per tutti è questo, con un contratto fino al 2026. Si sa che nel calcio, con due anni di contratti, o rinnovi o vendi, altrimenti rischi di perderlo a zero. Può essere dunque nell'interesse di tutti cambiare la prossima estate".