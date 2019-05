Biasin: "Milan, il destino all’opposto di Gattuso"

Gattuso verrà giudicato settimana prossima in base alla classifica finale. È normale che sia così, anzi no. “Fenomeno e maestro di gestione” se realizzerà il miracolo di arrivare al 4° posto, “incapace e da cacciare all’istante” se non ci riuscirà. E tutto per una questione di “un punto in più o in meno”. Ribadiamo: il mestiere dell’allenatore è assai buono per una questione di stipendio, ma per il resto è devastante, psicologicamente pesantissimo, paragonabile solo alla professione di “pubblico della D’Urso”. Ecco, quello è il più brutto in assoluto.