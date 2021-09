Biasin: "Milan, le promesse di Kessie"

Andiamo avanti con un’altra barzelletta. Franchino Kessie un mese fa o poco più ha detto: “Il mio futuro è il Milan, appena torno da Tokyo ci penso io”. Una roba del genere. È tornato, non è cambiato nulla. Anzi sì: si sta accordando con Al-Khelaifi, quello del “futuro radioso nel calcio europeo”. Insomma, sta prendendo per il mulo i suoi stessi tifosi. Ed è legittimo che uno ambisca a guadagnare di più, anche “troppo di più” (se c’è chi te li dà…), ma è inaccettabile palleggiare con i sentimenti di chi fa il tifo per te e, stupidamente, crede che le parole abbiano un peso.