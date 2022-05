Biasin: "Milan, risposta micidiale dopo il 3-0 nel derby di Coppa Italia. Bravo Pioli"

MilanNews.it

Fabrizio Biasin nell’editoriale pubblicato questa mattina su TMW, ha parlato di Milan elogiando l’ottimo lavoro che la squadra di Stefano Pioli sta facendo: “Il Milan perde in Coppa Italia con l’Inter, ne prende tre. Poteva essere una mazzata morale non indifferente per Pioli e i suoi ragazzi e invece no, è arrivata una risposta micidiale: vittoria con la Lazio, con la Fiorentina, con il Verona, con l’Atalanta. Un paio anche in rimonta. Niente male davvero. E una gran bella risposta ai tanti che a inizio stagione davano il Milan come gruppo forte “ma non in corsa per lo scudetto”. Il sottoscritto, per dire. E invece Pioli ha fatto quello che si chiede ai tecnici più bravi: al valore dei singoli ha dato un plus “nell’insieme”, una frase che scritta così pare una puttanata, ma riletta potrebbe anche avere un senso”.