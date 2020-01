Intervenuto su Radio Sportiva, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così di Mattia Caldara: "Al Milan non abbiamo mai visto Caldara, non mi sembra che ci siano spiragli per lui. Se tornerà a Bergamo potrà tornare quello di due stagioni fa e se l'Atalanta lo vuole riportare in nerazzurro significa che crede in lui".