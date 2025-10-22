Biasin su Milan-Fiorentina: "La classe arbitrale chiede ai calciatori di evitare sceneggiate ma poi le premia"

Biasin su Milan-Fiorentina: "La classe arbitrale chiede ai calciatori di evitare sceneggiate ma poi le premia"MilanNews.it
Oggi alle 11:00News
di Federico Calabrese

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del rigore assegnato al Milan nella sfida di domenica sera contro la Fiorentina. Questo un breve estratto del suo pensiero: "Gimenez accentua la caduta, ci vuole massimo rispetto e da domenica ci sarà un giro di vite su casi simili.

Vedremo se sarà così. Al momento sappiamo che la classe arbitrale chiede in continuazione ai giocatori di evitare le sceneggiate ma poi è la prima che invece di punirle, le premia". 