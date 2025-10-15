Biasin sul Milan: "Il singolo non può e nemmeno deve essere la soluzione"

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale pubblicato oggi su TMW, ha parlato così del Milan, di Rafa Leao e di quanto la forza sia da ritrovare nel collettivo rossonero: "Leao (rieccolo) fino all’anno scorso era l’imprescindibile del Milan e, infatti, il Milan aveva tanti problemi.

Ora è una delle tante risorse della sua squadra e, infatti, il Milan è tornato ad avere una prospettiva importante. Il singolo non può e nemmeno deve essere la soluzione, quella te la deve dare il gruppo, sempre che sia stato costruito con intelligenza".