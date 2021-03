Biasin: "Tomori, che sorpresa! Rischia di valere i 28 milioni del riscatto"

Del Milan che vince a Firenze non c’è molto da dire. Nel senso che ormai la capacità dei rossoneri di rialzarsi dopo le cadute non sorprende più. Sapete chi sorprende? Tomori. Il difensore del Chelsea, arrivato a Milano dopo l’infortunio dell’obiettivo numero 1, Simakan, non sta facendo bene, sta facendo benissimo. Le “seconde scelte”, in genere, tradiscono. Questo qui, dopo una dozzina di presenze, ha già dimostrato di valere il riscatto. Costa molto, 28 milioni, ma rischia di valerli tutti. Bel colpo.