Biglia alla Fiorentina, ecco quanto risparmierebbe il Milan

Lucas Biglia ed il Milan, un rapporto che dura solo da due stagioni ma che starebbe già per terminare. L’Argentino potrebbe infatti rientrare nella trattativa che porterebbe Jordan Veretout al Milan. Con il suo addio la società di via Aldo Rossi andrebbe a risparmiare 3.5 milioni netti a stagione, quasi 7 lordi, ovvero la cifra del suo pesante ingaggio. Soldi che verrebbero reinvestiti proprio sul centrocampista attualmente in forza alla Fiorentina, che ne guadagna circa 2.