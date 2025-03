Biglia: "Nel Milan tanti non stanno rendendo non solo per colpa loro"

vedi letture

Questa sera si gioca Milan-Lazio, alle ore 20.45 a San Siro. La sfida è valida per il 27° turno del campionato di Serie A Enilive ed è un vero e proprio spareggio Champions League. La necessità di vincere, per i rossoneri, è molto più stringente dal momento che il Diavolo paga un ritardo dal quarto posto molto ampio. Per l'occasione la Gazzetta dello Sport ha intervistato ai propri microfoni il doppio ex rossonero e biancoceleste Lucas Biglia, oggi allenatore dell'U17 dell'Aldini, squadra milanese. Le sue parole.

Le parole di Lucas Biglia sulla qualità del Milan, quest'anno deludente: "Mi aspettavo un Milan così? Vista la qualità della rosa, no. Nel calcio non conta solo ciò che fai sul campo: i risultati sono influenzati anche dal lavoro della società. E nel Milan tanti non stanno rendendo come potrebbero non solo per colpa loro"