Biglia: "Nessun rimpianto per l'avventura al Milan. La squadra ora è dove merita"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Lucas Biglia ha parlato anche dell'avventura al Milan. Queste le sue parole: "Non ho rimpianti per l'avventura al Milan. Mi dispiace di non essere stato al 100% in quei tre anni, ho avuto infortuni strani ma non ho nessun rimpianto. Il Milan ora è dove merita e la società è solida. Il Milan ora deve continuare così e presto migliorerà ancora"