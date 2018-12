Bilancio 2017-2018, le possibili (ulteriori) sanzioni della UEFA

Nella sentenza della UEFA non si fa riferimento al bilancio della stagione 2017-2018, ovvero quello chiuso con un passivo record di 126 milioni. Due le possibilità, come riporta Tuttosport. La prima, quella più positiva, è che in primavera il Milan e la Camera Investigativa trattino una multa aggiuntiva da attivare in caso di mancato raggiungimento del -30 complessivo di disavanzo. La seconda porterebbe all’inserimento di paletti intermedi per arrivare al pareggio di bilancio, una limitazione dei giocatori iscrivibili alla lista UEFA legata al mercato e la solita multa aggiuntiva. In entrambi i casi ci sarebbe la sottoscrizione di un settlemen agreement.