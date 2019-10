Kris Piatek e Lucas Paquetà sono stati i grandi acquisti del mercato invernale 2019 del Milan. Come si può osserva dal bilancio del club di via Aldo Rossi per l'esercizio 2018-2018, l'attaccante polacco è costato 35 milioni di euro per acquistarlo dal Genoa, mentre il brasiliano è costato 38,4 milioni di euro per prelevarlo dal Flamengo.