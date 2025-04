Binda predica calma: "La vittoria nel derby non deve illudere il Milan. Bisogna ripartire con un progetto nuovo"

Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato così a Sportitalia la vittoria del Milan contro l'Inter in Coppa Italia: "Non si devono illudere, non possono pensare di essere una squadra da scudetto. Il progetto Milan di quest'anno è sotto gli occhi d tutti. Avesse giocato 30 partire contro l'Inter sarebbe stato paradossalmente meglio, ma contro le altre grandi ha sempre perso.

Sicuramente è una soddisfazione che si merita, tra l'altro la Coppa Italia non la vince da 22 anni, quindi se la meriterebbe anche. Il Milan però non deve farsi illudere, ma deve capire che deve comunque ripartire da un progetto nuovo. Questa squadra ha tanti buoni giocatori, ma non è una vera squadra su cui costruire il futuro".