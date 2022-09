Bisogna temere la Dinamo? Pioli: "Hanno tutte le caratteristiche per essere una squadra difficile da superare"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Mister Pioli ha presentato così il prossimo avversario in Champions dei rossoneri, ovvero la Dinamo Zagabria: "In campionato ha una media di tre gol a partita. E' abituata a fare la partita in campionato, mentre contro il Chelsea ha fatto una partita diversa, ha giocato in ripartenza. Hanno tutte le caratteristiche per essere una squadra difficile da superare".