Bissouma saluta Emerson Royal: "Ti auguro il meglio fratello, verrò a vederti presto"

Nella mattinata di oggi il Milan ha finalmente chiuso l'accordo col Tottenham per Emerson Royal (clicca qui), con il terzino brasiliano che vestirà rossonero per circa 15 milioni di euro più bonus. L'ex Betis ha già salutato i compagni, come dimostra un video pubblicato da Bissouma sui propri canali social. Il centrocampista ha salutato così l'ormai ex compagno, che nelle prossime ore sarà a Milano per visite e firma: "Una delle persone migliori che io abbia mai incontrato in vita mia. Ti auguro il meglio fratello, ti voglio bene e verrò a verrò a vederti molto presto".