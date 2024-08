MN - Emerson in arrivo: chiusa stamattina la trattativa con il Tottenham. Ora il mediano

Il Milan ha chiuso la trattativa con il Tottenham per il terzino Emerson Royal: il brasiliano sarà un nuovo giocatore del Milan. Questa mattina l'ultimo, decisivo, contatto tra le parti che ha di fatto sancito l'accordo definitivo tra i rossoneri e il club londinese. Royal raggingerà Milanello sulla base di un accordo di 15 milioni più bonus e firmerà un contratto di cinque anni, per il quale aveva già raggiunto l'intesa da tempo. Dopo Morata e Pavlovic, dunque, il calciatore ex Betis e Barça sarà il terzo colpo del mercato estivo del Milan.

Ora il quarto...

Dopo aver sistemato l'attacco e la difesa, il Milan adesso vuole stringere per il mediano. In questo senso rimane ancora accesa la speranza per arrivare a Youssouf Fofana, centrocampista 25enne del Monaco che i rossoneri seguono da prima che si aprissero le trattative. Da via Aldo Rossi, nonostante le richieste elevate del club monegasco, puntano tanto sulla volontà del giocatore di trasferirsi in rossonero. La prossima settimana potrebbe già essere decisiva.

di Antonio Vitiello.