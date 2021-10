Boban, l’ex dirigente deve restituire al Milan parte del risarcimento

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - La Corte di Appello di Milano ha riformulato la sentenza di primo grado per la causa di lavoro intentata da Boban contro il Milan. I giudici hanno respinto la domanda dell'ex dirigente rossonero relativa al danno non patrimoniale originariamente riconosciuto. Boban dovrà dunque restituire un importo pari a circa 1,2 milioni di euro al Milan. La prima sentenza del dicembre 2020 aveva accolto il ricorso di Boban sul licenziamento condannando il Milan a pagare 5.375.000 euro netti di cui 1.250.000 a titolo di danno non patrimoniale. Questa la somma che Boban dovrà restituire. Inoltre, la Corte di Appello ha ritenuto che Boban dovrà restituire al club anche un'ulteriore cifra pari all'ammontare di tutti i guadagni derivanti dalle sue attività lavorative dal marzo 2020 a fine novembre 2022, compresi dunque quelli derivanti dal suo attuale ruolo in UEFA, che andranno dedotti da quanto liquidatogli con la precedenza sentenza. Secondo quanto appreso, il Milan ribadisce di aver preso, a suo tempo, la corretta decisione nell'interesse del club, della sua armonia e unità: elementi che contraddistinguono oggi il percorso virtuoso del Milan, che già considerava la vicenda come un capitolo chiuso. (ANSA)

Nella vicenda il Milan è stato assistito dall'avvocato Marcello Giustiniani di BonelliErede.