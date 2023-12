Bocchio suggerisce: "Milan, la Juve è l'esempio da seguire: anche rabberciata, non fa prigionieri"

vedi letture

Il Milan ha perso 3-2 in casa dell'Atalanta, fermando appena a due la striscia di vittorie consecutive in campionato e dimostrandosi squadra umorale e discontinua, nel corso della stagione ma anche all'interno della partita stessa. Ora i rossoneri vedono il sogno scudetto allontanarsi: sia Inter che Juve hanno vinto e ora prendono il largo.

Sandro Bocchio, firma di Tuttosport, nel pezzo di oggi ha suggerito ai rossoneri di prendere come esempio la squadra di Allegri: "Milan ancora prigioniero delle sue contraddizioni, andato a frantumare a Bergamo i segnali incoraggianti che aveva saputo dare in casa contro Fiorentina e Frosinone. Troppo discontinui i rossoneri nell'arco di una stessa partita, troppo distratti per poter cullare grandi ambizioni. La Juventus sarebbe l'esempio da seguire. Anche rabberciata, anche azzoppata, non fa prigionieri quando deve centrare il risultato"