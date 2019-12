Bologna-Milan: bilancio e andamento dei rossoneri contro i felsinei

La prossima sarà la 143ª sfida tra Bologna e Milan in Serie A, con i rossoneri nettamente in vantaggio nel computo delle vittorie: 66, contro le 38 emiliane, con altrettanti pareggi a completare il bilancio. Inoltre, quando la gara contro il Milan è alle porte in casa Bologna scatta l’allarme: quella rossonera è la squadra che ha segnato più gol agli emiliani nella massima serie, ben 221, per una media di 1.6 reti a match.