Bologna-Milan, i rossoblu fra le mura amiche sono temibili: il dato

In questa stagione il Bologna, nonostante si trovi in una situazione di classifica tranquilla, non sta brillando. La causa principale di ciò, è il rendimento in trasferta della squadra. Infatti, i rossoblu, dei 20 punti che hanno in classifica, ne hanno ottenuti 14 in casa e 6 in trasferta. Nel loro stadio, la squadra di Sinisa Mihajlovic è pericolosa. Finora gli emiliani, in casa, hanno ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Un rendimento tutto sommato buono, che rende il Bologna una squadra temibile fra le mura amiche.