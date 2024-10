Bologna-Milan si gioca o no? Oggi la decisione. Tre le opzioni

Bologna-Milan continua ad essere al centro delle trattative e solo nella giornata di oggi - probabilmente in mattinata - si potranno sapere ulteriori e fondamentali dettagli; questa mattina, infatti, è previsto un colloquio tra il Prefetto e il sindaco di Bologna per cercare di far tornare il sindaco su suoi passi.

Ciò comporta che la gara non è ufficialmente rinviata e questo può portare a tre scenari:

- Il primo è quello relativo alla sconfitta per 0-3 del Bologna qualora non vi fosse disponibile il Dall'Ara che, attualmente, risulta agibile.

- Il secondo scenario, al momento l'ipotesi più concreta, è quello della disputa di Bologna-Milan in campo neutro su disposizione della Lega Serie A che, lo ricordiamo, è l'ente organizzatore del campionato; tra le ipotesi c'è anche Como.

- Il terzo ed ultimo scenario potrebbe essere quello di vedere Bologna-Milan disputata sabato alle 18 ma a porte chiuse, con buona pace del club emiliano che non potrebbe opporsi a tale obbligo.