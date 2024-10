Bologna-Milan si recupera il 3 aprile? C'è un altro grosso problema: tra l'andata e il ritorno a San Siro non passerebbero le 8 partite previste dal regolamento sul calendario

La prima data certa per recuperare Bologna-Milan - nel caso in cui venisse confermato il rinvio - sarebbe il 3 aprile 2025, giorno in cui non ci sarebbero partite a prescindere dal cammino in Champions League e in Coppa Italia delle due squadre; in quella settimana, infatti, non è previsto alcun match di qualunque competizione.

Secondo quanto verificato dalla redazione di MilanNews.it, da regolamento, però, non andrebbe bene neanche quella data. Il ritorno tra Milan e Bologna, infatti, è previsto per l'11 maggio 2025: tra l'andata (3 aprile 2025) e il ritorno (2025) della sfida tra rossoneri e felsinei non passerebbero, di conseguenza, le otto partite previste dal regolamento della Serie A sui calendari.