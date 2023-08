Bologna, Motta ha tolto la fascia di capitano a Dominguez

vedi letture

Nel giorno in cui Dan Ndoye sembra essere arrivato a un passo dal Bologna, ecco che dall’amichevole di Alkmaar sono arrivati segnali che vanno letti fino in fondo - scrive oggi il Corriere dello Sport -, anche se due di questi sono di difficile traduzione.

Arnautovic a riposo. Il primo è legato a Marko Arnautovic, che ieri non è stato impiegato per un risentimento ai flessori accusato il giorno prima, almeno questa è la versione ufficiale della società, confermata alla fine della partita dallo stesso Thiago Motta. Insomma, non si tratterebbe di un mal di pancia dell’austriaco, alla luce del fatto che la Roma e Mourinho gli stanno addosso da un paio di settimane.

Senza fascia. Poi il secondo: ieri Thiago ha tolto la fascia di capitano a Nicolas Dominguez per metterla al braccio di Jerdy Schouten. Lo ha fatto perché l’argentino potrebbe lasciare Bologna, non avendo rinnovato il contratto? Probabile - continua il CorSport -, ma se è per questo anche l’olandese è sul mercato, dopo che il PSV ha offerto al club rossoblù 16 milioni di euro, compresi i bonus, volendo portarlo a Eindhoven.