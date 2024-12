Bologna, Napoli e Lazio non sbagliano: il programma di oggi

Dopo l'anticipo tra Verona e Milan, che ha aperto la 17^ giornata di Serie A 2024/2025, nella giornata di ieri si sono giocate altre tre partite: il Bologna ha vinto in casa del Torino; il Napoli ha superato il Genoa al Ferraris; la Lazio è tornata alla vittoria a Lecce. Oggi invece in programma quattro gare in altrettanti slot orari diversi: in campo la Roma, prossima avversaria del Milan, in casa contro il Parma nel lunch match; alle 15 c'è Venezia e Cagliari; alle 18 in campo la capolista Atalanta contro l'Empoli; a chiudere invece Monza-Juventus alle 20.45. Il giorno dell'antivigilia le ultime due partite.

VENERDI' 20 DICEMBRE

ore 20.45: Verona-Milan 0-1

SABATO 21 DICEMBRE

ore 15.00: Torino-Bologna 0-2

ore 18.00: Genoa-Napoli 1-2

ore 20.45: Lecce-Lazio 1-2

DOMENICA 22 DICEMBRE

ore 12.30: Roma-Parma su DAZN 1

ore 15.00: Venezia-Cagliari su DAZN 1

ore 18.00: Atalanta-Empoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

ore 20.45: Monza-Juventus su DAZN 1

LUNEDI' 23 DICEMBRE

ore 18.30: Fiorentina-Udinese su DAZN 1

ore 20.45: Inter-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW