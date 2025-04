Milan-Fiorentina, Musah prosegue il lavoro personalizzato in vista della sfida di San Siro

Yunus Musah non era presente ieri nel Milan che affrontato l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia a causa di un attacco febbrile. La squadra rossonera è tornata ad allenarsi stamattina a Milanello in vista della sfida casalinga di sabato sera contro la Fiorentina: il centrocampista americano non si è allenato in gruppo, ma ha svolto un lavoro personalizzato.

Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Milan-Fiorentina:

Arbitro: AYROLDI

Assistenti: CARBONE – PERETTI

IV uomo: SANTORO

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO

Di seguito il programma della 31esima giornata di Serie A:

04/04/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese (DAZN/SKY)

05/04/2025 Sabato 15.00 Monza-Como (DAZN)

05/04/2025 Sabato 18.00 Parma-Inter (DAZN)

05/04/2025 Sabato 20.45 Milan-Fiorentina (DAZN/SKY)

06/04/2025 Domenica 12.30 Lecce-Venezia (DAZN)

06/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Cagliari (DAZN)

06/04/2025 Domenica 15.00 Torino-Hellas Verona (DAZN)

06/04/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio (DAZN/SKY)

06/04/2025 Domenica 20.45 Roma-Juventus (DAZN)

07/04/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Napoli (DAZN)