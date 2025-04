MN - Domani Milan-Fiorentina: previsti più di 70mila spettatori a San Siro

Dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli e l'intermezzo dell'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, terminata 1-1, il Milan torna in campo in Serie A già domani sera alle ore 20.45 a San Siro. A far visita alla squadra di Conceicao sarà la Fiorentina di mister Raffaele Palladino, diretta concorrente del Diavolo per un posto in Europa e reduce da una vittoria interna per 1-0 contro l'Atalanta grazie al gol del solito Moise Kean. All'andata, al Franchi, una delle sconfitte più assurde dei rossoneri con due rigori sbagliati e diversi svarioni difensivi.

Per la gara di domani, secondo quanto ha appreso la redazione di MilanNews.it, sono attesi ben oltre 70mila spettatori. La partita è valida per il 31° turno del campionato di Serie A Enilive e le due squadre sono separate da 4 punti, con i Viola in vantaggio. Si tratta forse dell'ultimissimo treno per l'Europa via campionato per il Milan che, in caso di una sconfitta, sarebbe sempre più nono e nella terra di nessuno.