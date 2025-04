Capello: "Un grande club non può fare a meno di un ds. Al Milan se ne sono resi conto, finalmente"

Il Milan è pronto a cambiare visione e modus operandi: dalla prossima estate ci si aspetta, a partire dalla scelta del direttore sportivo e dell'allenatore, una squadra e un club più italiani (leggi qui). Un grandissimo promotore di questa visione è l'ex tecnico del Diavolo Fabio Capello che questa mattina è stato intervistato, come spesso accade, sulle colonne della Gazzetta dello Sport e si è concentrato proprio su questo tema dell'italianità e di quanto sia importante per un club anche di alto livello.

Le parole di Capello su quello che sarà il compito del prossimo direttore sportivo del Milan: "Preferisco non soffermarmi sui singoli. Non è il mio lavoro, è il lavoro che spetterà al prossimo direttore sportivo rossonero, altra figura importantissima della quale un grande club non può fare a meno. Sono felice che se ne siano resi conto anche al Milan, finalmente. Quello che posso dire, senza ombra di dubbio, è che oggi ci sono giocatori italiani, nel giro della Nazionale, che starebbero benissimo al Milan".