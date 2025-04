E la panchina? La Gazzetta dello Sport: "De Zerbi in corsa con Allegri e Conte"

In questa fase della stagione, gli sforzi extra-campo del Milan sono tutti concentrati alla ricerca del direttore sportivo che si inserirà all'interno del quadro dirigenziale e che ci si augura sia il tassello mancante di un team che è stato carente in sede di costruzione della squadra nell'ultima stagione, sbagliando scelte e tornando più volte sui propri passi, sconfessandole. Eppure una volta che sarà definito il nuovo Ds, con l'accordo di massima trovato con Fabio Paratici, ci sarà da definire una questione altrettanto spinosa: quella dell'allenatore.

Davvero difficile e impensabile che da luglio, sulla panchina rossonera, possa trovare ancora posto Sergio Conceicao, anche nell'eventualità di una vittoria finale in Coppa Italia. I nomi, anche alla luce della volontà di ingaggiare Paratici, sono essenzialmente tre. Oggi la Gazzetta dello Sport li sottolinea così: "Per la panchina De Zerbi. In corsa con Allegri e Conte. Roberto De Zerbi al momento sembra un po' più avanti rispetto alla concorrenza: piace moltissimo a Paratici.