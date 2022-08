Bologna, seduta tattica mattutina. Tutti i giocatori in gruppo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta il sito ufficiale del Bologna, questa mattina i rossoblu hanno lavorato al centro sportivo di Casteldebole per una seduta tattica con delle prove di calci da fermo. Tutti i giocatori hanno lavorato nel gruppo a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Sabato 27 alle 20.45, presso lo stadio San Siro il Milan ospiterà il Bologna per la terza giornata di Serie A.