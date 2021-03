Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Bonan ha esaltato Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, facendo un paragone con un grande ex della storia del Milan: "Quando eri in serata, o in pomeriggiata (ride, ndr) diventavi Gianni Rivera. Quando non lo eri, invece, eri il fratello", ha commentato Bonan con tono scherzoso.