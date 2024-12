Bonan: "Fonseca si sarebbe potuto salvare dalla sua sfuriata solo in un modo..."

vedi letture

All'indomani di Milan-Stella Rossa, il collega Alessandro Bonan è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 commentando non solo la prestazione della formazione rossonera, ma anche l'incredibile sfuriata di Paulo Fonseca contro i suoi giocatori nel post partita:

"La frase più rischiosa per lui è l'ultima, cioè "Io lavoro, qualcuno della squadra non fa altrettando". Se lui pensa questo evidentemente ha anche degli obiettivi, c'è un indirizzo preciso alle parole che lui dà, e quindi si prende anche il rischio. Anche perché lui, giustamente, se tu vuoi analizzare la partita, non parla di tattica, di tecnica, di una partita dove il Milan ha anche fatto delle cose buone.

Ma parla di comportamenti di una squadra che, a suo dire, è sulle montagne russe nell'impegno sul campo. Cioè è una squadra che alle volte dà l'impressione di non lavorare intensamente durante la partita, di non offrire questa visione dell'insieme, cioè dell'aiuto, della solidarietà tra compagni, cioè quello che poi determina il risultato. Comunque se non il risultato la prestazione. Quindi, voglio dire, chi è che allena questa squadra? Fonseca. Quindi forse io avrei fatto anche una premessa: "È certamente colpa mia se questa squadra non si comporta come vorrei sul campo". Questo forse lo avrebbe, in maniera un po' iprocrita, salvato. Adesso si espone. È probabile, tra le due ipotesi, scelga quella dell'allenatore di carattere. È probabile che lui abbia molto carattere, e quindi avendo molto carattere sa come fronteggiare la situazione".