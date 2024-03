Bonan: "Il Milan è una squadra dai valori tecnici importanti, ma ha un difetto..."

Nel corso dell'edizione mattutina di Sky Sport 24, il giornalista Alessandro Bonan è intervenuto in trasmissione dicendo la sua su alcuni dei temi più caldi dell'attualità di Serie A, soffermandosi ed analizzando anche il momento che sta attraversando il Milan di Stefano Pioli, che dopo lo scivolone della Juventus a Napoli ha la possibilità di prendersi il secondo posto in classifica. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan credo che in questo momento abbia più certezze tecniche della Juventus. Il Milan è una squadra che ogni tanto ha un difetto, quello di avere un centrocampo costruito in una certa maniera, per cui è una squadra che subisce troppo il contropiede degli avversari, quando si allunga un po' subisce, e quindi di conseguenza prende dei gol troppo facili. Pero' credo che sia una squadra con dei valori tecnici piuttosto importanti se parliamo dei titolari. Se parliamo poi delle cosi dette riserve, c'è un po' troppa distanza anche se ultimamente con Okafor sono arrivati dei gol importanti, anche con lo stesso Jovic. Insomma, un passo in avanti anche da parte dei non titolari è stato fatto, pero' resta la distanza a mio parere (dall'Inter ndr)".