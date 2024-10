Bonan: "Leao ha talento per giocare a calcio, ma questo lo deve mettere a disposizione dei risultati"

Nella serata di Sky Sport 24, il giornalista Alessandro Bonan ha parlato di Milan alla vigilia della partita di San Siro di Champions League contro il Club Bruges, soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao:

"Il talento è un qualcosa che appartiene al proprio DNA. È quello il talento, è un qualcosa a tuo malgrado. Poi c'è tutto il resto, che ti dà la misura della tua infinita professionalità, ed è quello che per esempio hanno mostrato nel tempo giocatori come Gattuso. Quello è un merito fortissimo, è il carattere, la cultura in cui sei cresciuto. Tante componenti intervengono, come sia la storia del Leao bambino o ragazzino, per esempio, visto che stiamo parlando di lui.

Ma il dubbio che quando tu vedi correre Leao, vedi giocare Leao, parli di un ragazzo che ha talento per giocare a calcio. Poi se questo talento lo mette a disposizione anche dei risultati è un conto. Se invece non lo mette a disposizione dei risultati è un altro conto, e lì comincia anche il problema".