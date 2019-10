Bonan: "Leao ha tecnica, Piatek deve migliorare il primo controllo"

Alessandro Bonan, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Piatek, Leao e Paquetà: "I milanisti ora vorrebbero Piatek in panchina e Leao titolare, ma Piol ha fatto capire che il rilancio del Milan passa attraverso il rilancio di Piatek. Leao? E' uno che ha tecnica. Mi sembrava di capire fosse un po' anarchico, ma è chiaro che lo sia, è molto giovane. La bravura di Pioli sarà quella di trovare una collocazione. Piatek? E' uno sparalesto, ha avuto un magic moment che gli è passato. La zona d'ombra di Piatek coincide con la zona d'ombra del Milan, non credo sia casuale. E' un giocatore che deve lavorare e migliorare nel primo controllo. Paquetà? E' un giocatore tecnico, molto bravo col pallone tra i piedi, non mi sembra abbia un grandissimo passo. Credo che il problema principale di Paquetà sia trovargli il ruolo giusto. E' giovane ma ha delle giocate molto importante, alcune da vero fuoriclasse. Bisogna vedere se lo è per davvero oppure no".