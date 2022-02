Bonan sul derby: "L'Inter si gioca tanto, il Milan si gioca tutto"

Alessandro Bonan, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così del derby di domani pomeriggio: "L’Inter si gioca tanto, il Milan si gioca tutto. È una partita che comunque fa sempre storia a sé in quanto derby, però l’aspetto psicologico vorrà dire tantissimo. L’Inter funziona a memoria, mentre il Milan ha più dubbi. Ultimamente c’era una traccia piuttosto ampia tra Inter e il Milan, vediamo se le ultime settimane, anche piuttosto complicate, l’hanno ridotta e se il derby in quanto a partita a sé la ridurrà in favore del Milan”.